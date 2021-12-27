Запропонував допомогти з роботою: в Києві чоловік зґвалтував 19-річну дівчину

19:20 21 квітень Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів затримали 32-річного чоловіка за зґвалтування 19-річної дівчини.





Про це в середу, 21 квітня, повідомила пресслужба столичної поліції.



Як виявилося, напередодні дівчина познайомилася з 32-річним чоловіком, який запропонував їй допомогти в пошуку роботи. Однак під час особистої зустрічі він застосував до киянки силу і зґвалтував, після чого забрав з її сумочки гроші, мобільний телефон і втік.

«Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів, ми встановили місцеперебування кривдника і виявили у нього речі заявниці. Речові докази вилучили, а зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий за грабіж уродженець Миколаєва, 1989 року народження», - повідомили в поліції.

За фактом розпочато кримінальне провадження за статтями про зґвалтування і грабіж. Зловмиснику повідомлено про підозру.