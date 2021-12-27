Запропонував допомогти з роботою: в Києві чоловік зґвалтував 19-річну дівчину

Співробітники правоохоронних органів затримали 32-річного чоловіка за зґвалтування 19-річної дівчини.
Про це в середу, 21 квітня, повідомила пресслужба столичної поліції.
Як виявилося, напередодні дівчина познайомилася з 32-річним чоловіком, який запропонував їй допомогти в пошуку роботи. Однак під час особистої зустрічі він застосував до киянки силу і зґвалтував, після чого забрав з її сумочки гроші, мобільний телефон і втік.
Як виявилося, напередодні дівчина познайомилася з 32-річним чоловіком, який запропонував їй допомогти в пошуку роботи. Однак під час особистої зустрічі він застосував до киянки силу і зґвалтував, після чого забрав з її сумочки гроші, мобільний телефон і втік.
За фактом розпочато кримінальне провадження за статтями про зґвалтування і грабіж. Зловмиснику повідомлено про підозру.
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