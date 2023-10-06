Пропонував відмазати від в'язниці: у Дніпрі прокурор погорів на хабарі

11:38 06 жовтня Київ, Україна

СБУ та ДБР викрили у корупції прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпро. Чиновник вимагав 10 тис. доларів США з місцевого жителя, син якого є фігурантом розслідування шахрайства та підробки документів, печаток та штампів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За цей хабар прокурор «гарантував» змінити кваліфікацію злочину на менш тяжку. Надалі чиновник взагалі пообіцяв «закрити» відповідне кримінальне провадження, в якому він був процесуальним керівником.

Правоохоронці затримали прокурора «на гарячому» під час передачі йому всієї суми неправомірної вигоди.



Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди посадовцем) та обрання запобіжного заходу.



Продовжується розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.