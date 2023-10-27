Пропонував «відмазати» від в'язниці винуватця смертельної ДТП: у Кропивницькому затримано суддю

20:17 26 жовтня Київ, Україна

СБУ та НАБУ провели успішну операцію з виявлення корупції у судовій системі. Викрито суддю Кропивницького апеляційного суду, який намагався отримати хабар від учасника смертельної ДТП за пом'якшення покарання.



Чиновник хотів отримати 10,5 тис. американських доларів із обвинуваченого у дорожньо-транспортній пригоді, яка призвела до загибелі людини. За цю суму суддя обіцяв призначити підсудному покарання, яке не пов'язане з реальним строком позбавлення волі.

До протиправної діяльності чиновник залучив свого знайомого – ексспівробітника розформованої міліції як посередника для обговорення «умов» та передачі неправомірної вигоди.



Правоохоронці задокументували факт передачі спільнику всієї суми хабаря.



На підставі зібраних доказів судді повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки чи отримання неправомірної вигоди посадовцем).



Дії його спільника кваліфіковані за ч. 5 ст.27 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (допомога у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовцем).



Вирішується питання про обрання ним запобіжного заходу. Продовжується розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.