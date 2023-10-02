Зрадника, який співпрацював із ФСБ, засуджено до 15 років в'язниці - СБУ

Зрадника, який співпрацював із ФСБ та здійснював шпигунську діяльність у Хмельницькій області, було засуджено до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України (СБУ).
Згідно з інформацією військової контррозвідки СБУ, цей агент намагався визначити основні місця розташування підрозділів Збройних сил України (ЗСУ), Держприкордонслужби та Національної поліції. Він також відстежував рух військової техніки українських захисників та намагався виявити транзитні ешелони із озброєнням та боєприпасами ЗСУ. За виконані завдання він отримував "зарплату" від ФСБ.
Агента було затримано у вересні цього року. Виявилося, що він є мешканцем Донецької області, а його вербуванням займався кадровий співробітник 5-ї служби ФСБ із позивним "Шеф".
Після вербування агент отримав псевдонім "Сірий", пройшов інструктаж та вирушив до Хмельницького для збору розвідданих на території цього регіону. Він передавав отриману інформацію ФСБ у вигляді електронних координат та фотографій українських об'єктів із прив'язкою до місцевості.
Суд визнав зрадника винним у державній зраді, скоєної в умовах воєнного стану.
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України (СБУ).
Згідно з інформацією військової контррозвідки СБУ, цей агент намагався визначити основні місця розташування підрозділів Збройних сил України (ЗСУ), Держприкордонслужби та Національної поліції. Він також відстежував рух військової техніки українських захисників та намагався виявити транзитні ешелони із озброєнням та боєприпасами ЗСУ. За виконані завдання він отримував "зарплату" від ФСБ.
Агента було затримано у вересні цього року. Виявилося, що він є мешканцем Донецької області, а його вербуванням займався кадровий співробітник 5-ї служби ФСБ із позивним "Шеф".
Після вербування агент отримав псевдонім "Сірий", пройшов інструктаж та вирушив до Хмельницького для збору розвідданих на території цього регіону. Він передавав отриману інформацію ФСБ у вигляді електронних координат та фотографій українських об'єктів із прив'язкою до місцевості.
Суд визнав зрадника винним у державній зраді, скоєної в умовах воєнного стану.
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