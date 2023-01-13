Зрадив колег, які героїчно захищали «Азовсталь»: експравоохоронця з Маріуполя звинуватили у держзраді

16:16 13 січня Київ, Україна

До суду направили обвинувальний акт щодо колишнього правоохоронця з Маріуполя, якого звинувачують у державній зраді.



Про це розповіли у ДБР.



Слідчі кажуть, що командир роти одного з правоохоронних органів Маріуполя на Донеччині перейшов на бік росіян у квітні 2022-го, коли йшла героїчна оборона "Азовсталі". Він добровільно вступив на службу до незаконного окупаційного органу «МЗС ДНР» – так званого «Маріупольського міжрайонного відділу Державної служби позавідомчої охорони МВС ДНР».

"Він намагався схилити інших колишніх колег до вступу в терористичну організацію, проте більшість не змінила присягу і стала на захист України", - зазначають детективи.

Згідно з «посадовими обов'язками» зрадник організує охоронну діяльність незаконного правоохоронного органу, виконує заходи щодо фізичної охорони об'єктів та майна так званого «ДНР».



Якщо суд визнає чоловіка винним, то він може отримати до 15 років позбавлення волі чи довічне. Також у нього можуть конфіскувати майно.