Правозахисники прогнозують нові затримання кримських активістів у "справі Нарімана Джелялова"

09:04 01 лютий Київ, Україна





Про це розповів адвокат політв'язня Микола Полозов, під час онлайн-зустрічі громадського об'єднання «Кримська солідарність», участь у якому також взяли адвокати, родичі політв'язнів, а також політики та представники громадських організацій.



У громадському об'єднанні під час обговорення зазначили, що у цій справі міститься графа "невстановлені особи", які нібито причетні до злочину. Активісти об'єднання побоюються нових затримань кримських татар.



Микола Полозов повідомив, що переслідування Нарімана Джелялова та братів Асана та Азіза Ахтемових – кейс у одній спільній справі про організацію диверсії, яку окупаційні силовики продовжують розслідувати у Криму. У справі Нарімана Джелялова слідчі ФСБ планують розробляти кримськотатарське підпілля, яке нібито на користь української розвідки збирається здійснювати деструктивні дії на території півострова.Про це розповів адвокат політв'язня Микола Полозов, під час онлайн-зустрічі громадського об'єднання «Кримська солідарність», участь у якому також взяли адвокати, родичі політв'язнів, а також політики та представники громадських організацій.У громадському об'єднанні під час обговорення зазначили, що у цій справі міститься графа "невстановлені особи", які нібито причетні до злочину. Активісти об'єднання побоюються нових затримань кримських татар.Микола Полозов повідомив, що переслідування Нарімана Джелялова та братів Асана та Азіза Ахтемових – кейс у одній спільній справі про організацію диверсії, яку окупаційні силовики продовжують розслідувати у Криму.

“За версією слідчих, деякі особи на материковій частині України, які нібито мають відношення до управління розвідки генерального штабу, планували та планують вести якусь деструктивну диверсійну діяльність у Криму. Деякі імена вже озвучувалися публічно з боку співробітників ФСБ, але, звичайно, віри їм жодної немає. Незважаючи на те, що справа щодо Нарімана, Асана та Азіза вже завершена, слідчі дії та оперативні заходи у основній справі продовжуються”, – сказав захисник.

Він також додав, що в рамках основної справи на півострові було три випадки, коли окупаційні силовики викрадали громадян України та вдавалися до психологічного тиску та тортур. Два з них публічні, а в третьому потерпілий не став публічно говорити про тиск, що застосовувався до нього.



Захисник зустрівся з ним, і з тих питань, які йому ставили силовики, Полозову стало зрозуміло, що співробітники ФСБ у рамках великої справи планують розробляти так зване кримськотатарське підпілля, яке нібито на користь української розвідки має намір проводити якісь деструктивні дії на території півострова.



Полозов відзначив також засідання розширеної колегії співробітників силових відомств у Севастополі минулого року, під час якого секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив про те, що, за наявною у російської влади інформацією, українська влада створює якісь табори диверсантів на адмінкордоні Херсонщини та Криму та збирається посилати диверсантів із завданнями на територію Криму для дестабілізації.

“Ми чудово розуміємо: якщо така заява звучить з вуст одного з топчиновників Росії, цілком очевидно, що всі підлеглі службовці виконуватимуть найвищі накази навіть у тих випадках, коли немає жодних фактів. Практично ці справи фальсифікуються”, – сказав адвокат та допустив нові викрадення та затримання громадян України в рамках цієї кримінальної справи.

Він вважає, що робота силовиків у цьому напрямі є для них привабливою через бонуси у вигляді підвищення звань, премій, а також втілює політику Росії щодо заміщення корінного населення.