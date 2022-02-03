Правозахисники прогнозують нові затримання кримських активістів у "справі Нарімана Джелялова"

У справі Нарімана Джелялова слідчі ФСБ планують розробляти кримськотатарське підпілля, яке нібито на користь української розвідки збирається здійснювати деструктивні дії на території півострова.
Про це розповів адвокат політв'язня Микола Полозов, під час онлайн-зустрічі громадського об'єднання «Кримська солідарність», участь у якому також взяли адвокати, родичі політв'язнів, а також політики та представники громадських організацій.
У громадському об'єднанні під час обговорення зазначили, що у цій справі міститься графа "невстановлені особи", які нібито причетні до злочину. Активісти об'єднання побоюються нових затримань кримських татар.
Микола Полозов повідомив, що переслідування Нарімана Джелялова та братів Асана та Азіза Ахтемових – кейс у одній спільній справі про організацію диверсії, яку окупаційні силовики продовжують розслідувати у Криму.
Про це розповів адвокат політв'язня Микола Полозов, під час онлайн-зустрічі громадського об'єднання «Кримська солідарність», участь у якому також взяли адвокати, родичі політв'язнів, а також політики та представники громадських організацій.
У громадському об'єднанні під час обговорення зазначили, що у цій справі міститься графа "невстановлені особи", які нібито причетні до злочину. Активісти об'єднання побоюються нових затримань кримських татар.
Микола Полозов повідомив, що переслідування Нарімана Джелялова та братів Асана та Азіза Ахтемових – кейс у одній спільній справі про організацію диверсії, яку окупаційні силовики продовжують розслідувати у Криму.
Він також додав, що в рамках основної справи на півострові було три випадки, коли окупаційні силовики викрадали громадян України та вдавалися до психологічного тиску та тортур. Два з них публічні, а в третьому потерпілий не став публічно говорити про тиск, що застосовувався до нього.
Захисник зустрівся з ним, і з тих питань, які йому ставили силовики, Полозову стало зрозуміло, що співробітники ФСБ у рамках великої справи планують розробляти так зване кримськотатарське підпілля, яке нібито на користь української розвідки має намір проводити якісь деструктивні дії на території півострова.
Полозов відзначив також засідання розширеної колегії співробітників силових відомств у Севастополі минулого року, під час якого секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив про те, що, за наявною у російської влади інформацією, українська влада створює якісь табори диверсантів на адмінкордоні Херсонщини та Криму та збирається посилати диверсантів із завданнями на територію Криму для дестабілізації.
Захисник зустрівся з ним, і з тих питань, які йому ставили силовики, Полозову стало зрозуміло, що співробітники ФСБ у рамках великої справи планують розробляти так зване кримськотатарське підпілля, яке нібито на користь української розвідки має намір проводити якісь деструктивні дії на території півострова.
Полозов відзначив також засідання розширеної колегії співробітників силових відомств у Севастополі минулого року, під час якого секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив про те, що, за наявною у російської влади інформацією, українська влада створює якісь табори диверсантів на адмінкордоні Херсонщини та Криму та збирається посилати диверсантів із завданнями на територію Криму для дестабілізації.
Він вважає, що робота силовиків у цьому напрямі є для них привабливою через бонуси у вигляді підвищення звань, премій, а також втілює політику Росії щодо заміщення корінного населення.
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