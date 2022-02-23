Правозахисники нарахували щонайменше 21 тисячу "мобілізованих" бойовиками чоловіків на Донбасі

13:45 23 лютий Київ, Україна

В окупованих районах Донбасу бойовики так званих "ЛНР" та "ДНР" насильно призвали до своїх лав уже щонайменше 21 тисячу чоловіків.



Про це повідомив директор Інституту стратегічних досліджень Павло Лисянський.



Інформація про кількість мобілізованих збиралася разом із Східною правозахисною групою.



Правозахисники кажуть, що процес мобілізації зазвичай виглядає так: спочатку чоловіків забирають у військкомати, потім проводять із ними короткостроковий інструктаж на полігонах та відправляють на передові позиції.

“Саме на передові. Нами зафіксовано, що мобілізованих чоловіків без бойового досвіду відправляють на Дебальцевський, Докучаївський, Щастянський, Донецький напрямки. Мобілізовані до ЛНР їдуть на позиції ДНР, – зазначив Лисянський.

Деяких чоловіків збирають у групи та розподіляють у відділення так званої народної міліції, а інших рідним вдається повернути.

"Це відбувається по "зв'язках", і їх відправляють у тил", - розповів правозахисник.

Бойовики створили єдиний військовий штаб, із якого координують свої дії.



Також розповідають про жахливі умови, у яких утримуються мобілізовані.

"Нас тримають у бараках, їжу не видають, треба купувати у сусідніх кіосках, дуже холодно, немає і теплих речей, тримають як худобу, спати неможливо, йти забороняють, кажуть, що треба воювати за республіку, щоби ми потерпіли", - цитує слова одного із постраждалих журналіст Олексій Мацук.

Примусова мобілізація до ОРДЛО розпочалася 19 лютого на тлі військової ескалації Росії проти України. Від місцевих надходять повідомлення, що людей забирають у "військкомати" прямо з дому, з роботи та навіть з вулиці.



Те, що зараз відбувається в ОРДЛО, як пояснює українська омбудсмен Людмила Денисова, є порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема, статті 51 Конвенції про захист цивільного населення. Відповідно до неї, під час війни окупаційній державі забороняється примушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту чи окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити у її збройних чи допоміжних силах.