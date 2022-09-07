Правоохоронці задокументували 11 військових злочинів армії росії на Луганщині

14:19 07 вересня Київ, Україна

Правоохоронці викрили 23 колаборантів та задокументували 11 військових злочинів армії росії на Луганщині.

Про це 7 вересня повідомила пресслужба поліції області.



Зазначається, що під час проведення оперативно-розшукових заходів поліціянти встановили 23 особи, підозрювані в причетності до збройних формувань, які не передбачені законом, а також співпрацюють з російськими окупаційними військами.



Зокрема, викрито 41-річного мешканця міста Хрустальний, який займається вербуванням у так звану "народну міліцію ЛНР", 37-річного громадянина України, який вступив на службу до "МВС ЛНР" та 30-річного мешканця Лутугинського району, який вступив у збройне формування країни-агресора.



Крім того, поліціянти зафіксували п'ять фактів руйнування та знищення житла мешканців Попасної, Лисичанська та Сєвєродонецька, а також задокументували захоплення адмінбудівлі у смт Біловодськ, незаконне заволодіння транспортом навчального закладу у Сєвєродонецьку та зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність.



Наголошується, що відомості внесено до ЄРДР за статтею 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).