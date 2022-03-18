Правоохоронці затримали зловмисників, які викрали іноземця

15:43 17 червня Київ, Україна

Троє зловмисників викрали громадянина Латвії і незаконно його утримували, вимагаючи повернути неіснуючий борг.

Про це в четвер, 17 червня, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.



За даними слідства, потерпілий - громадянин Латвії, разом зі своєю знайомою громадянкою Великобританії прилетіли до Києва і на її прохання поїхали до Борисполя. Приїхавши за адресою, вони зайшли в будинок, де їх зустріли двоє місцевих жителів, які заявили потерпілому, що він нібито заборгував цій знайомій велику суму грошей і повинен негайно їх повернути. Свої вимоги вони "аргументували" фізичним тиском, завдаючи потерпілому удари в різні частини тіла.





Надалі потерпілий, якого утримували більше доби, побоюючись за своє життя і здоров'я, перерахував на розрахункові рахунки своєї знайомої понад 15 тисяч фунтів стерлінгів.

Отримавши бажане, громадянина Латвії відпустили, після чого він негайно звернувся за допомогою в поліцію.



В ході розслідування правоохоронці затримали трьох осіб: організатора викрадення - громадянку Великобританії і двох місцевих жителів.



Зараз вирішується питання про повідомлення їм про підозру і обрання запобіжного заходу.