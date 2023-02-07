Правоохоронці встановили імена 46 російських артилеристів, які обстрілювали Харків

Під час проведення стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківщини правоохоронці виявили заховані російські документи, за якими вдалося ідентифікувати артилеристів, які обстрілювали Харків із далекобійної артилерії.
Про це розповіли у ДБР.
Документи залишили в будинку, який використовувався як штаб.
Детективам вдалося встановити 46 росіян із 138 мотострілецької бригади зс росії. Саме цей підрозділ на початку повномасштабного вторгнення було перекинуто з полігону Курської області росії для просування на Харків.
Крім персональних даних загарбників у доступі українських правоохоронців опинилися номери зброї, закріпленої за кожним із росіян, рапорти та багато іншого.
Військовослужбовці цієї бригади, половина з яких строковики, у червні-серпні 2022 року розстрілювали Харків, зокрема, житловий масив Північної Салтівки. Для обстрілів використовували системи залпового вогню Град, 152-мм самохідні установки Акація та іншу далекобійну артилерію, кажуть детективи.
Про це розповіли у ДБР.
Документи залишили в будинку, який використовувався як штаб.
Детективам вдалося встановити 46 росіян із 138 мотострілецької бригади зс росії. Саме цей підрозділ на початку повномасштабного вторгнення було перекинуто з полігону Курської області росії для просування на Харків.
Крім персональних даних загарбників у доступі українських правоохоронців опинилися номери зброї, закріпленої за кожним із росіян, рапорти та багато іншого.
Військовослужбовці цієї бригади, половина з яких строковики, у червні-серпні 2022 року розстрілювали Харків, зокрема, житловий масив Північної Салтівки. Для обстрілів використовували системи залпового вогню Град, 152-мм самохідні установки Акація та іншу далекобійну артилерію, кажуть детективи.
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