Правоохоронці знищили плантацію конопель на Луганщині

14:32 15 червня Київ, Україна

Правоохоронці виявили на околиці одного з селищ в Щастинському районі Луганщини плантацію нарковмісних рослин.





Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.





Повідомляється, що насадження виявили в результаті реалізації оперативної інформації військовослужбовців Луганського загону.

За даним фактом прикордонники направили повідомлення співробітникам Нацполіції. Плантацію нарковмісних рослин виявили на околиці одного з селищ в Щастинському районі області. Всього було знищено близько 5100 кущів.



Проводяться слідчо-оперативні заходи щодо встановлення кола причетних осіб.