Правоохоронці знищили плантацію конопель на Луганщині

Правоохоронці виявили на околиці одного з селищ в Щастинському районі Луганщини плантацію нарковмісних рослин.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Повідомляється, що насадження виявили в результаті реалізації оперативної інформації військовослужбовців Луганського загону.
За даним фактом прикордонники направили повідомлення співробітникам Нацполіції. Плантацію нарковмісних рослин виявили на околиці одного з селищ в Щастинському районі області. Всього було знищено близько 5100 кущів.
Проводяться слідчо-оперативні заходи щодо встановлення кола причетних осіб.
Проводяться слідчо-оперативні заходи щодо встановлення кола причетних осіб.
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