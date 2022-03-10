Правоохоронці врятували двох жителів столиці, які намагалися покінчити з життям

16:50 10 червень Київ, Україна

Спецпризначенці Києва запобігли спробі суїциду двох осіб на Південному мосту , 22-річний молодий чоловік був знятий з перил мосту, 37-річний громадянин врятований з води.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"По спецлінії 102 в столичну поліцію від перехожого надійшло повідомлення про те, що на Південному мосту за перилами стоїть невідомий і загрожує стрибнути в річку Дніпро. На місце негайно прибули екіпаж у складі трьох працівників полку поліції особливого призначення №1, співробітники річкової поліції і ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Як розповів заступник командира взводу № 1 роти № 4 полку особливого призначення № 1 ГУ Нацполіції в м.Київ Олександр Бабчук, по прибуттю поліціянти оцінили ризики ситуації і можливий хід події, а потім діяли дуже швидко, адже від їхніх професійних дій залежало життя людини:

«Поки ми з напарником підійшли до чоловіка, який погрожував стрибнути з моста, колега службовим автомобілем обмежив дорожній рух на проїжджій частині. Оскільки ситуація в будь-який момент могла вийти з-під контролю, ми прийняли рішення, що один з нас буде вести переговори і заспокоювати, а інший спробує схопити за руку і не дати впасти. Через кілька хвилин нам вдалося перемістити 22-річного молодого чоловіка на безпечну ділянку, після чого ми перебували разом з ним до приїзду лікарів», - розповів Бабчук.

У цей момент до поліціянтів звернулися водії, які проїжджали повз. Вони повідомили правоохоронцям, що за кілька метрів з цього ж моста впав ще один чоловік.