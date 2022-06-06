Правоохоронці викрили схему ввезення товарів під виглядом гуманітарки

20:57 06 червня Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів викрили схему ухилення від сплати податків. Зловмисники ввозили в Україну товар під виглядом гуманітарки, тим самим завдавши шкоду країні у розмірі понад 20 млн. гривень.