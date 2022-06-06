Правоохоронці викрили схему ввезення товарів під виглядом гуманітарки

Співробітники правоохоронних органів викрили схему ухилення від сплати податків. Зловмисники ввозили в Україну товар під виглядом гуманітарки, тим самим завдавши шкоду країні у розмірі понад 20 млн. гривень.
Про це повідомляють в Офісі генпрокурора України.
Повідомляється, що підозрюваний мешканець Дніпропетровщини разом із спільником налагодив схему ухилення від сплати митних платежів при ввезенні товарів під виглядом гуманітарної допомоги.
Ще 28 лютого, щоб уникнути мобілізації, чоловіка виїхав з України за підробленими документами через кордон з Угорщиною.
Там вони створили групу з оголошеннями щодо продажу товарів військового призначення.. Підозрюваний закуповував товари військового призначення у країнах Європейського Союзу за перераховані йому гроші – загалом на понад 60 млн грн.
Щоб не платити митні та інші платежі до України, правопорушники завозили продукцію під виглядом благодійної допомоги, а в Україні продавали їх за завищеними цінами. Таким чином, підозрюваний ухилився від сплати до бюджету митних платежів на загальну суму 20,7 млн. грн.
Повідомляється, що підозрюваний мешканець Дніпропетровщини разом із спільником налагодив схему ухилення від сплати митних платежів при ввезенні товарів під виглядом гуманітарної допомоги.
Ще 28 лютого, щоб уникнути мобілізації, чоловіка виїхав з України за підробленими документами через кордон з Угорщиною.
Там вони створили групу з оголошеннями щодо продажу товарів військового призначення.. Підозрюваний закуповував товари військового призначення у країнах Європейського Союзу за перераховані йому гроші – загалом на понад 60 млн грн.
Щоб не платити митні та інші платежі до України, правопорушники завозили продукцію під виглядом благодійної допомоги, а в Україні продавали їх за завищеними цінами. Таким чином, підозрюваний ухилився від сплати до бюджету митних платежів на загальну суму 20,7 млн. грн.
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