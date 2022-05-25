Правоохоронці викрили схему ввезення підроблених грошей в Україну

17:51 19 серпня Киев, Украина

Правоохоронці ліквідували міжнародний канал поставки і збуту підробленої валюти, організований низкою іноземних осіб.

Про це в четвер, 19 серпня, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.



За даними слідства, група осіб - вихідців з Азербайджану, Узбекистану, Туреччини і Грузії, організувала схему ввезення підроблених грошей в Україну поза митним контролем через окуповану територію АР Крим з Туреччини.





Для збуту фальшивих купюр підозрювані створили канал в месенджері, де приймали замовлення і переписувалися з покупцями. Підроблені долари США доставляли через поштові відділення та передавали під час особистих зустрічей. Плату від покупців отримували на електронні гаманці.

Ціна фальшивих купюр становила від 50 до 60 відсотків номінальної вартості банкнот. Тобто за фальшиві 100 доларів США учасники групи отримували 50-60 справжніх. Загалом планувалася доставка і реалізація в Україні близько 1 мільйона підроблених доларів США.



Під час документування злочинної діяльності проведено кілька оперативних закупівель, під час яких придбано 20,5 тис. підроблених доларів США.



В ході спецоперації під час чергового збуту 10 тисяч підроблених доларів США сімох учасників злочинної групи затримано в порядку ст. 208 КПК України. Тепер їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 КК України.



Правоохоронцями проведено 14 санкціонованих обшуків у Києві, Харкові, Кривому Розі та на території Донецької області, в результаті яких вилучено кошти, засоби технічного зв'язку, автотранспорт і вогнепальну зброю.