Правоохоронці викрили схему переправлення людей через кордон

Жителю Київщини повідомлено про підозру в організації незаконної схеми переправлення осіб через Україну в країни ЄС.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
Чоловік організував злочинну схему незаконного переправлення осіб з України в країни Євросоюзу. До протиправної діяльності він залучив ще двох співучасників, - йдеться в повідомленні.
Чоловік організував злочинну схему незаконного переправлення осіб з України в країни Євросоюзу. До протиправної діяльності він залучив ще двох співучасників, - йдеться в повідомленні.
Для охочих перетнути кордон вони виготовляли підроблені ID-карти резидентів країн Східної Європи, фіктивні договори на навчання в країнах ЄС і візи. Свої послуги оцінювали в 5 тисяч доларів США з людини.
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