Правоохоронці викрили схему переправлення людей через кордон

18:14 26 квітень Київ, Україна

Жителю Київщини повідомлено про підозру в організації незаконної схеми переправлення осіб через Україну в країни ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.



Чоловік організував злочинну схему незаконного переправлення осіб з України в країни Євросоюзу. До протиправної діяльності він залучив ще двох співучасників, - йдеться в повідомленні.





Для охочих перетнути кордон вони виготовляли підроблені ID-карти резидентів країн Східної Європи, фіктивні договори на навчання в країнах ЄС і візи. Свої послуги оцінювали в 5 тисяч доларів США з людини.