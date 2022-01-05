Правоохоронці викрили розкрадання з бюджету на ліквідацію наслідків повені на Буковині

18:59 05 січень Київ, Україна

У Чернівецькій області правоохоронці заявили про схему розкрадання держкоштів під час ремонту дороги, яку зруйнувала червнева повінь 2020 року.



Про розкрадання держкоштів повідомила прес-служба Нацполіції у середу, 5 січня. Там уточнили, що угоду про ремонт зруйнованої дороги місцева влада уклала із підприємцем ще влітку 2020 року. Загальна сума контракту склала понад 6,8 млн грн, дорогу ремонтували на території Путильщини.

«Правоохоронці встановили, що 44-річний підрядник вступив у змову з двома інженерами з технічного нагляду віком 42 та 57 років.. Здійснюючи капітальний ремонт дорожнього покриття, чоловіки привласнили 2,9 млн. грн. шляхом завищення вартості робіт. Вказані кошти є частиною суми, яку Кабмін виділив із держбюджету для проведення невідкладних заходів щодо ліквідації наслідків повені, що виникла у червні 2020 року на території Чернівецької області», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Як йдеться у повідомленні Служби безпеки України у Чернівецькій області, підприємець не закінчив ремонт дороги, проте технічні працівники підписали документ про завершення ремонту.



Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним у особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем) та год.. 2 ст. 366 (службове підроблення) УКУ. Чоловікам повідомлять про підозру, зараз триває розслідування.