Правоохоронці викрили ще три схеми переправлення ухилянтів за кордон

18:04 10 листопада Київ, Україна

Служба безпеки України усунула ще три схеми переправлення ухилянтів за кордон. Про це повідомляється на сайті спецслужби у четвер, 10 листопада.



Внаслідок спецоперації в кількох областях України затримано шістьох організаторів нелегальних "трафіків". За гроші вони пропонували потенційним призовникам приховано виїхати за межі нашої держави під виглядом учасників волонтерського руху. Вартість таких послуг складала від $1,5 до $8 тис. з клієнта.

"У Києві нейтралізовано злочинне угруповання, яке "оформляло" ухилянтів як перевізників гуманітарної допомоги. І через фіктивну благодійну організацію вносили недостовірні відомості до електронної системи "Шлях", – йдеться у повідомленні.

Ще один канал нелегальної міграції блоковано на Житомирщині. Місцевий бізнесмен гарантував чоловікам "путівку до ЄС" у вигляді водіїв міжнародних рейсів.



А в Чернівцях викрито злочинну групу, яка намагалася переправляти потенційних призовників в обхід КПП через так звану "зеленку".



Усі злочинні схеми було вчасно викрито, а їхніх організаторів затримано. П'ятьом фігурантам вже повідомлено про підозру за статтею про незаконне переправлення громадян через держкордон (ч.3 ст.332 КК України). Двом з них уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.