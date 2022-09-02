Правоохоронці викрили агентурну групу російського ГРУ, яка коригувала ракетні удари по Запоріжжю

16:00 22 серпня Київ, Україна

В результаті багатоетапної спецоперації в Запорізькій області нейтралізували агентурну групу головного управління генштабу зс росії (більш відомого як ГРУ), яка збирала дані про дислокацію та переміщення Сил оборони України на півдні.





Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Як зазначається, організатором агентурної групи є мешканка тимчасово окупованого Мелітополя, яку завербували російські спецслужби для підривної діяльності.



За даними слідства, її чоловік входить до складу окупаційного угруповання росії і бере безпосередню участь у бойових діях проти підрозділів ЗСУ на південному фронті.



Для збору розвідданих жінка залучила свекра, який проживав в обласному центрі. Він має здійснювати зовнішнє спостереження за переміщенням українських військ та проводити фотофіксацію об'єктів.



Отриману від родича інформацію підозрювана передавала окупантам для планування та підготовки серії ракетно-артилерійських обстрілів по місту. У разі успішного виконання завдань окупанти обіцяли жінці “керівну посаду” в окупаційній адміністрації, а її чоловікові – переведення з передової у тил угруповань росії.



У ході оперативних дій співробітники СБУ затримали учасника агентурної групи із Запоріжжя на спробі передачі росіянам закритих відомостей. Правоохоронці повідомили його про підозру та направили до суду обвинувальний акт.



А організатори групи повідомили про підозру заочно в рамках кримінального провадження за фактом державної зради, скоєної за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.



Продовжуються комплексні заходи щодо притягнення зрадниці до відповідальності.