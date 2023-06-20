Правоохоронці розслідують 53 випадки сексуального насильства окупантами на території України

19:17 19 червня Київ, Україна

Правоохоронці розслідують 53 випадки сексуального насильства, скоєного російськими окупантами на території України. При цьому слідству вдалося ідентифікувати 18 військових Росії, причетних до таких злочинів.



Про це повідомляє прес-служба МВС.

"На сьогоднішній день Національна поліція розслідує 53 факти сексуального насильства з боку окупантів", - йдеться у повідомленні.

У 10 випадках такі злочини скоєно проти дітей.

"Слідчими вже ідентифіковано 18 військових Росії - сексуальних ґвалтівників, яким "заочно" повідомлено про підозру за статтею 438 КК України за порушення законів та звичаїв війни, у тому числі міжнародних конвенцій та договорів", - зазначили в МВС.

У міністерстві пояснили, що російських злочинців встановлено, а їхні імена відомі.



За даними МВС, у війні Росії проти України факти застосування сексуального насильства мали місце ще з 2014 року.

"Але після повномасштабного вторгнення Росії війська агресора застосовують сексуальне насильство саме як метод ведення війни в небачених раніше масштабах - зокрема, для залякування, "помсти" або "покарання" цивільному населенню на окупованих територіях. Сексуальне насильство застосовується до жінок, чоловіків та дітей", - йдеться у повідомленні.

У списку найбільш кричучих злочинів, скоєних окупантами, — зґвалтування немовлят, групове зґвалтування хлопчиків-близнюків дворічного віку, внаслідок якого діти померли, зґвалтування дітей на очах батьків та навпаки.. При цьому зафіксовано вагітність неповнолітніх, зґвалтованих російськими військовими.



Також правоохоронці зафіксували факти, коли росіяни прямо заявляли, що ґвалтують жінок для того, щоб завдати їм психологічної травми, яка викличе небажання жити статевим життям у майбутньому та народжувати дітей



При цьому МВС повідомляє про акти згвалтування чоловіків та людей пенсійного віку. Крім того, зафіксовано факти, коли російські військові схиляли до примусового сексу жінок, загрожуючи смертельною розправою над ними чи їхніми близькими.