Правоохоронці розслідують 53 випадки сексуального насильства окупантами на території України

Правоохоронці розслідують 53 випадки сексуального насильства, скоєного російськими окупантами на території України. При цьому слідству вдалося ідентифікувати 18 військових Росії, причетних до таких злочинів.
Про це повідомляє прес-служба МВС.
Про це повідомляє прес-служба МВС.
У 10 випадках такі злочини скоєно проти дітей.
У міністерстві пояснили, що російських злочинців встановлено, а їхні імена відомі.
За даними МВС, у війні Росії проти України факти застосування сексуального насильства мали місце ще з 2014 року.
За даними МВС, у війні Росії проти України факти застосування сексуального насильства мали місце ще з 2014 року.
У списку найбільш кричучих злочинів, скоєних окупантами, — зґвалтування немовлят, групове зґвалтування хлопчиків-близнюків дворічного віку, внаслідок якого діти померли, зґвалтування дітей на очах батьків та навпаки.. При цьому зафіксовано вагітність неповнолітніх, зґвалтованих російськими військовими.
Також правоохоронці зафіксували факти, коли росіяни прямо заявляли, що ґвалтують жінок для того, щоб завдати їм психологічної травми, яка викличе небажання жити статевим життям у майбутньому та народжувати дітей
При цьому МВС повідомляє про акти згвалтування чоловіків та людей пенсійного віку. Крім того, зафіксовано факти, коли російські військові схиляли до примусового сексу жінок, загрожуючи смертельною розправою над ними чи їхніми близькими.
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