Правоохоронці просять мешканців деокупованих районів Харківщини повідомляти про військові злочини росіян

17:18 09 вересня Київ, Україна

На звільнених від окупантів територіях Харківської області українська поліція розпочала виконання службових обов'язків. Правоохоронці просять мешканців деокупованих регіонів повідомляти про злочини російських загарбників.



Про це йдеться на офіційному фейсбуці-сторінці Поліції Харківської області та на сайті Державного бюро розслідувань.

"З 9 вересня поліцейські у повному обсязі здійснюють свою діяльність на звільнених територіях, охороняють публічну безпеку та порядок, захищають місцеве населення, його права та свободи. Поліція у цілодобовому режимі фіксує факти скоєння правопорушень, документує та розкриває злочини, у тому числі скоєні російськими військовими”, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що правоохоронці готові протидіяти будь-яким провокаціям з боку окупантів та реагувати на повідомлення про знайдені вибухонебезпечні предмети.



Поліція закликала жителів звільнених територій, які під час окупації постраждали від злочину або стали свідками злочинів скоєних військовими армії Росії, володіють інформацією, яку вважають важливою для НПУ, або мають інші питання у сфері компетенції поліції, повідомляти про це за номерами 102 та до чергової частини (050) 302-20-44.



Правоохоронці окремо звернулися з проханням до мешканців Балаклійської територіальної громади, які володіють будь-якою інформацією про скоєння військових злочинів, про колабораційну діяльність, чи місцезнаходження окупаційних військ, повідомити поліцію за адресою: Ізюмський район, Донецька ОТГ, смт. Донець, вул.. Центральна, 29, контактний телефон (066)377-71-41, або смт. Донець, вул. Весняна, 44, телефон чергової частини (050) 672-57-98



Також правоохоронці залишили телефони:

поліції превенції (050) 849-11-13,

кримінальної поліції (066)078-12-22, (067)881-08-33,

слідчого підрозділу (050) 515-67-96,

ювенальної превенції (099) 951-73-19,

та поліції контролю за обігом зброї (066)024-28-69, (095)468-17-06.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що після звільнення міста Балаклія у населеному пункті працівники ДБР спільно з іншими правоохоронцями вже відпрацьовують інформацію про осіб, які під час тимчасової окупації співпрацювали з агресором, а також перевіряють тих, хто може загрожувати національній безпеці.