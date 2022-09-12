Правоохоронці продовжують затримувати зрадників на деокупованих територіях Харківщини

12:50 12 вересня Київ, Україна

Співробітники ДБР за сприяння Нацполіції у Харківській області затримали зрадників, які перейшли на бік російських окупантів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Повідомляється, що затримано колишнього правоохоронця, який обіймав керівну посаду у селищі Великий Бурлук. Після захоплення населеного пункту поліціянт добровільно пішов на переговори з окупантами, віддав їм у користування приміщення кафе, яке належало його дружині, а також службовий автомобіль. Крім того, він агітував своїх колег перейти на бік ворога.

"Коли Збройні сили України вибили окупантів із селища, експравоохоронець не встиг втекти і був затриманий. Йому повідомлено про підозру за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі із конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що на території Куп'янського району Харківщини працівники ДБР зафіксували колабораційну діяльність працівників місцевого лісгоспу, які допомагали окупантам рубати дерева для будівництва укріплень. Їм повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України), санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.