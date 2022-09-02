Правоохоронці знешкодили ще одну російську агентурну мережу

12:03 31 серпня Київ, Україна

Правоохоронці знешкодили російську агентурну мережу, до якої входили п'ятеро мешканців прифронтових районів сходу України. Зловмисники розвідували розташування та маршрути переміщення Сил оборони на території Донбасу.





Зазначається, що агентів росії цікавила інформація про бойові позиції підрозділів ЗСУ та передислокацію української військової техніки в районах Слов'янська, Бахмута та Краматорська. Про це повідомляє СБУ Зазначається, що агентів росії цікавила інформація про бойові позиції підрозділів ЗСУ та передислокацію української військової техніки в районах Слов'янська, Бахмута та Краматорська.

"Для збору розвідданих вони здійснювали приховане візуальне спостереження об'єктів з використанням засобів фото-, відеофіксації. Зібрані відомості передавали представникам спецслужб росії через заздалегідь відпрацьовані анонімні телеграми-канали, додаючи геолокації. Цю інформацію агресори використали для масованих ракетно-артилерійських ударів та підготовки диверсій поблизу лінії фронту", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що до агентурної мережі входили п'ятеро місцевих жителів, завербованих російськими спецслужбами для проведення розвідувально-підривної діяльності на сході України.



Для маскування злочинів зловмисники діяли автономно та підтримували комунікацію через "зв'язкових". Ними виявилися двоє учасників терористичної організації "ДНР", що входять до складу окупаційних угруповань росії на східному напрямку.



Під час обшуків правоохоронці виявили в агентів комп'ютерну техніку та мобільні телефони.



Затриманим повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі Служби безпеки завершили розслідування щодо чотирьох підозрюваних та передали обвинувальні акти до суду.