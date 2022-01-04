Правоохоронці Луганщини викрили міжрегіональну групу наркоторговців

Згідно з інформацією правоохоронців, затримані члени міжрегіональної групи налагодили мережу зі збуту наркотиків на території трьох областей України, а також організували канал контрабанди.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, до складу групи входили 5 осіб, жителів Донецької, Черкаської областей та міста Сорокине на тимчасово непідконтрольній території Луганської області.
Наркоторговці поширювали метадон і канабіс через канали в месенджерах. "Товар" передавали замовникам поштою і шляхом "закладок" після перерахування коштів на банківські рахунки.
Задокументовано факти збуту і епізод контрабанди метадону в РФ для подальшого переміщення на тимчасово непідконтрольну територію Луганської області.
Під час проведення обшуків на території Черкаської та Донецької областей у фігурантів виявлено та вилучено понад 2 кг канабісу, майже 100 г метадону та ще 83 розфасовані пакети з ним, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи, обладнання для зважування та пакування, грошові кошти.
Організатору та частині учасників групи повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
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