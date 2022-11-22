Правоохоронці Києва затримали чоловіка, який уявив себе рабовласником
17:34 21 листопада Київ, Україна
Поліція Київщини затримала власника СТО, який силою утримував та експлуатував працівника.
Про це повідомляє начальник поліції Київської області Андрій Небітов.
"Власник СТО у Броварах втягнув потерпілого в боргову яму, а потім змушував працювати безоплатно, утримував у непридатних для життя умовах, забрав документи та телефон, завдавав тілесних ушкоджень, позбавляв їжі", - йдеться у повідомленні.
Небітов розповів, що у липні цього року боржник спробував втекти від свого рабовласника, але той його повернув і продовжував експлуатувати. Крім того, власник СТО змусив працівника переписати своє майно на роботодавця.
"Ми провели низку обшуків на СТО, де утримували потерпілого, а також за місцем проживання зловмисника. Поліціянти затримали лиходія. За фактом торгівлі людьми правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За вчинене зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі", - зазначив Небітов.
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