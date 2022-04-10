Правоохоронці Києва перекрили канал збуту зброї в столицю

15:14 12 липня Київ, Україна

Під час проведення оперативних заходів поліція затримала 47-річного жителя Полтави, який намагався ввезти в Київ зброю, з метою продажу.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зловмисник був затриманий на в'їзді до Києва, під час обшуку в багажнику автомобіля чоловіка виявили та вилучили предмети, схожі на автомати Калашникова АКМ і АКСУ калібру 5.45.

За висновком експертизи, вилучені предмети належать до бойової нарізної вогнепальної зброї. Крім того, за місцем проживання фігуранта вилучили патрони різного калібру.



Чоловіка 1974 року народження затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ним виявився житель Полтави 1974 року народження, раніше судимий за скоєння аналогічного злочину.



За даним фактом слідчий відділ Шевченківського управління поліції почав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.



Слідчі повідомили фігуранту про підозру, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави 45 тисяч гривень.



За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.