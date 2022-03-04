Уряд попереджає про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення

19:24 04 березень Київ, Україна

Урядова команда реагування на надзвичайні події CERT-UA повідомляє про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на електронні поштові адреси працівників державних органів та громадян України.



Про це йдеться у повідомленні CERT-UA на сторінці Facebook.



В даний час спостерігаються масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на імейли та громадян України.

“Було виявлено розсилку е-листів із скриньки [email protected] з темою листа “Лист”, в якому міститься вкладення “лист справедливости.xlsx”, який при відкритті завантажує шкідливе програмне забезпечення FormBook. Вказаний файл був уперше помічений ще 28 лютого 2022 року", – пояснює CERT-UA.

Просять усіх, хто отримував або відкривав цей лист, негайно повідомити це поштою [email protected]