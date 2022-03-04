Уряд попереджає про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення

Урядова команда реагування на надзвичайні події CERT-UA повідомляє про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на електронні поштові адреси працівників державних органів та громадян України.
Про це йдеться у повідомленні CERT-UA на сторінці Facebook.
В даний час спостерігаються масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на імейли та громадян України.
Про це йдеться у повідомленні CERT-UA на сторінці Facebook.
В даний час спостерігаються масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на імейли та громадян України.
Просять усіх, хто отримував або відкривав цей лист, негайно повідомити це поштою [email protected]
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