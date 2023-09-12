Уряд передало активи російського пропагандиста Лебедєва до управління Фонду держмайна

Кабін ухвалив рішення про передачу заарештованих активів російському дизайнеру та пропагандисту Артемію Лебедєву в управління Фонду державного майна України (ФДМУ).
Про це повідомляє прес-служба ФДМУ.
Про це повідомляє прес-служба ФДМУ.
Зокрема, йдеться про дві квартири у Києві, площею 138,5 кв. м та 193,2 кв. м. Раніше вони перебували у прямому володінні Лебедєва, а також опосередковано через бізнес-партнера Костянтина Моршнева.
Фонд державного майна України здійснить усі необхідні процедури державної реєстрації прав власності на вказані активи. Після завершення цього етапу буде розглянуто питання приватизації чи передачі у найм зазначеного имущества. Кошти від продажу чи оренди санкційного майна підуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Фонд державного майна України здійснить усі необхідні процедури державної реєстрації прав власності на вказані активи. Після завершення цього етапу буде розглянуто питання приватизації чи передачі у найм зазначеного имущества. Кошти від продажу чи оренди санкційного майна підуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі