Уряд передало активи російського пропагандиста Лебедєва до управління Фонду держмайна

17:24 11 вересня Київ, Україна

Кабін ухвалив рішення про передачу заарештованих активів російському дизайнеру та пропагандисту Артемію Лебедєву в управління Фонду державного майна України (ФДМУ).



Про це повідомляє прес-служба ФДМУ.

"У липні Вищий антикорупційний суд у повному обсязі задовольнив позов Міністерства юстиції України та вилучив ці активи у представника країни-агресора", - нагадали у Фонді.

Зокрема, йдеться про дві квартири у Києві, площею 138,5 кв. м та 193,2 кв. м. Раніше вони перебували у прямому володінні Лебедєва, а також опосередковано через бізнес-партнера Костянтина Моршнева.



Фонд державного майна України здійснить усі необхідні процедури державної реєстрації прав власності на вказані активи. Після завершення цього етапу буде розглянуто питання приватизації чи передачі у найм зазначеного имущества. Кошти від продажу чи оренди санкційного майна підуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.