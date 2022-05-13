Зателефонував доньці дізнатися, як його звуть: чоловік втратив пам'ять за кермом автомобіля

В якийсь момент, перебуваючи за кермом вантажівки, водій одного з підприємств Вінниці втратив пам'ять, після чого зателефонував доньці і намагався дізнатися хоч щось про себе, але це не допомогло.
Дочка набрала номер 102, і екіпаж патрульних Вінниці попрямував розшукувати її батька. Небайдужий чоловік, який опинився в цей час поруч з водієм, вказав поліціянтам, що їхати потрібно на вулицю Максима Шимка.
Про це повідомляє пресслужба Департаменту патрульної поліції НПУ.
Інспектори викликали карету швидкої допомоги і в телефонному режимі зорієнтували дочку щодо місцеперебування її батька.
Додамо, за даними ЦГЗ МОЗ, серцево-судинні захворювання є головною причиною всіх смертей в Україні (67%). За цим показником наша країна залишається одним з європейських лідерів.
За офіційною статистикою, в Україні цереброваскулярні захворювання є причиною смертності №2 (100-110 тис. смертей, близько 14% всіх померлих). Щорічно відбувається 100-110 тисяч інсультів (більше третини з них - у людей працездатного віку), 30-40% хворих на інсульт помирають протягом перших 30 днів і до 50% - протягом року від початку захворювання; 20-40% хворих, які вижили, стають залежними від сторонньої допомоги (12,5% первинної інвалідності) і лише близько 10% повертаються до повноцінного життя.
За офіційною статистикою, в Україні цереброваскулярні захворювання є причиною смертності №2 (100-110 тис. смертей, близько 14% всіх померлих). Щорічно відбувається 100-110 тисяч інсультів (більше третини з них - у людей працездатного віку), 30-40% хворих на інсульт помирають протягом перших 30 днів і до 50% - протягом року від початку захворювання; 20-40% хворих, які вижили, стають залежними від сторонньої допомоги (12,5% первинної інвалідності) і лише близько 10% повертаються до повноцінного життя.
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