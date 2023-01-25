Пожежі в росії: спалахнула церква, в якій благословляли росіян на війну

11:20 25 січня Київ, Україна

У росії в місті Кіров спалахнула Феодорівська церква, в якій благословляли росіян на війну в Україні. Про це повідомляють росЗМІ.

"Сьогодні о 01:38 надійшла інформація про пожежу у церкві Феодорівської ікони Божої Матері на Набережній Гріна, 7А. Загиблих та травмованих немає", - цитує агентство пресслужбу рятувальників.



За даними МНС, площа пожежі склала 50 кв. Полум'я швидко охопило дерев'яний дах будівлі. До гасіння залучили 35 пожежників та 12 одиниць техніки, вогонь загасили близько 6:00.



Феодорівська церква була збудована у Кірові у 2007 році. Раніше на цьому місці знаходився храм початку ХХ століття, присвячений тій самій іконі, проте 1962 року він був знищений.



Українські пабліки пишуть, що це "кара небесна".