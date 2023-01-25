Пожежі в росії: спалахнула церква, в якій благословляли росіян на війну

11:20 25 січня Київ, Україна

У росії в місті Кіров спалахнула Феодорівська церква, в якій благословляли росіян на війну в Україні. Про це повідомляють росЗМІ.
 
"Сьогодні о 01:38 надійшла інформація про пожежу у церкві Феодорівської ікони Божої Матері на Набережній Гріна, 7А. Загиблих та травмованих немає", - цитує агентство пресслужбу рятувальників.

За даними МНС, площа пожежі склала 50 кв. Полум'я швидко охопило дерев'яний дах будівлі. До гасіння залучили 35 пожежників та 12 одиниць техніки, вогонь загасили близько 6:00.

Феодорівська церква була збудована у Кірові у 2007 році. Раніше на цьому місці знаходився храм початку ХХ століття, присвячений тій самій іконі, проте 1962 року він був знищений.

Українські пабліки пишуть, що це "кара небесна".
 
"У російському Кірові горить Феодорівська церква, де сектанти гундяєва хрестили рашистів перед їхнім походом на війну проти України", - йдеться у повідомленні ТГ-каналу Україна 365.