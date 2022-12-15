Пожежі в рф: в Іркутську горить нафтопереробний завод

08:05 15 грудня Київ, Україна

15 грудня спалахнула велика пожежа на території підприємства Ангарської нафтохімічної компанії (АНХК) в Іркутській області. Про це повідомляють росЗМІ.

"Серйозна пожежа на технологічній установці проммайданчика АНХК в Ангарську. Площа займання близько 2500 кв.м", - пояснив губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв у своєму Telegram.

Він також повідомив про двох постраждалих внаслідок інциденту. Прокуратура розпочала перевірку виконання законодавства про промислову безпеку.



У соцмережах поширюється відео, ймовірно, зняте у момент виникнення пожежі. На кадрах з камери спостереження видно сильний спалах. Очевидці також розповідають про гучний вибух, який почули мешканці Ангарська та Ленінського району Іркутська.



Пізніше в МНС повідомили, що пожежу локалізовано на площі 2,5 тис. кв. м, двоє людей загинули.



Попередньо причиною вибуху стала загазованість систем технологічної установки.