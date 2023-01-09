Пожежі в росії: невідомий підпалив військкомат в Іркутській області

11:44 09 січня Київ, Україна

У російському Братську Іркутської області невідомий кинув у вікно військкомату пляшку із запальною сумішшю.



Про це повідомляють росЗМІ.



"Новий рік - новий підпал військкомату. Цього разу в Братську. Нападу зазнав військовий комісаріат на Рябіновій вулиці. Приблизно о 2-й годині ночі охоронець помітив, що з будівлі йде дим, і викликав пожежників. Виявилося, що хтось кинув у вікно приміщення на першому поверсі пляшку із запальною сумішшю", - йдеться у повідомленні.



Також повідомляється, що на місце приїхало кілька екіпажів пожежників, вогонь вдалося загасити, перш ніж він охопив усю будівлю. Палія шукають.