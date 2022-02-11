Пожежі в Луганській області: чиновники ДСНС підуть під суд

20:12 19 травень Київ, Україна

Луганська облпрокуратура направила до суду обвинувальні акти щодо шести співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) за підробку документів і імітацію гасіння загорянь під час масштабних пожеж на Луганщині.



Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокуратури.



"Розслідуванням встановлено, що інспектори за вказівкою начальника структурного підрозділу ДСНС Луганщини підробляли акти про пожежі, які сталися на початку липня 2020 року на території дачного кооперативу Озеро Вовче в Новоайдарському районі, з метою створення видимості про ефективну їхню ліквідацію для правоохоронних органів, органів державної влади і місцевого самоврядування, засобів масової інформації та суспільства", - йдеться в повідомленні.



Співробітники ДСНС в офіційні документи вносили неправдиву інформацію про виїзд на територію, де була пожежа, і про ліквідацію вогню силами і засобами пожежно-рятувальних загонів.



Проте слідство встановило, що такі заходи не здійснювалися, а співробітники ДСНС навмисне фальсифікували 46 актів про пожежі для спотворення статистичних показників, відзначили в Генпрокуратурі.



На території зазначеного дачного кооперативу в результаті сильних пожеж загинули три людини, були знищені житлові будинки, господарські будівлі.



Також, додали в пресслужбі, триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами службової недбалості з боку керівництва і посадових осіб ГУ ДСНС України в Луганській області та Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства, службового підроблення, а також привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем.