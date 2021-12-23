Пожежі в Каліфорнії збільшилися втричі

Знову штат Каліфорнія потерпає від вогню. Ось уже третій день, як пожежі в лісових масивах поновилися. За ці дні стихія посилилася втричі. Так, якщо на початку пожежа охопила 4 тисячі гектарів, то за дві доби полум'ям було охоплено вже до 11,6 тисяч гектарів.

Відзначається, що стихією на схилах гір Сан-Габріель неподалік від Лос-Анджелеса мінімум три будівлі були знищені, ще понад п'ять тисяч будинків перебувають під загрозою. Про постраждалих і загиблих не повідомлялося.

За даними ЗМІ, в боротьбі з вогнем взяли участь близько 500 пожежників з округів Лос-Анджелес і Санта-Моніка, 6 літаків пожежної авіації, 9 вертольотів і 50 пожежних машин.

Нагадаємо, вогонь охопив територію Національного заповідника Анджелес в штаті Каліфорнія в середу. Щонайменше з 100 будинків евакуювали жителів.

Раніше в кінці липня також в Каліфорнії лісова пожежа охопила площу близько п'яти гектарів, евакуювати довелося майже вісім тисяч людей.