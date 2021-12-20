Пожежі на Луганціне тривають: троє загиблих

Площа пожежі встановлюється.
Силами ДСНС евакуйовані з житлових будинків с. Смоляниново і дачного кооперативу "Вовче озеро" 30 осіб (з них 13 дітей) та 30 осіб відселено.
В результаті пожежі вогнем знищено в с. Смоляниново 23 житлових будинки, пошкоджено - 36, також знищено 80 дачних будинків кооперативу "Вовче озеро". Інформація уточнюється.
Під час гасіння пожежі виявлено тіла трьох загиблих і дев'яти осіб (з них - двоє дітей) госпіталізовані. За медичною допомогою в лікарню зверталася 42 людини.
До гасіння залучено 1125 осіб та 201 одиниця техніки, з них від ДСНС - 638 і 140 відповідно, в тому числі два літаки АН-32П.
На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення і працює оперативна група ДСНС.
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