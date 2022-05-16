Пожежники сім годин боролися з вогнем на Зміївській ТЕС

07:49 14 грудня Київ, Україна

У Харківській області на території Зміївської теплоелектростанції сталася пожежа, до гасіння було залучено 60 осіб та 16 одиниць техніки.



Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області, 14 грудня.



Зазначено, що 13 грудня о 1:04 ночі надійшла інформація про займання в корпусі Б енергоблоку №9.



"До місця події були направлені підрозділи ДСНС в кількості 12 відділень на автоцистернах та два - на автодрабинах. По прибуттю було встановлено, що горіла набивка двох регенеративних повітряних підігрівачів і відбулося підвищення температури в чотирьох бункерах золи. Площа пожежі становила 50 кв. м", - йдеться в повідомленні.



За даними рятувальників, о 3:45 пожежу було локалізовано, о 8:36 - повністю ліквідовано.



Зараз на Зміївську ТЕС прибули представники ПАТ "Центренерго". Спільно з керівництвом і працівниками теплоелектростанції утворено робочу групу для встановлення причин виникнення технологічних відхилень від заданих параметрів роботи обладнання, щоб уникнути повторення ситуації, а також для з'ясування наслідків.



На підприємстві стверджують, що виробниче обладнання на підприємстві в результаті пожежі не постраждало і екологічних наслідків в результаті загоряння немає.



"Завдяки злагодженим діям працівників чергової зміни станції, безвідмовного спрацювання захисного обладнання ТЕС, а також оперативному і професійному реагуванню підрозділів ДСНС, вдалося уникнути пошкодження виробничого обладнання... Постраждалих і екологічних наслідків (в результаті пожежі - ІФ) немає", - йдеться в повідомленні.



Довідка: Зміївська ТЕС входить до складу ПАТ "Центренерго" як окремий структурний підрозділ.