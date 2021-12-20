Пожежники Харківської області ліквідували вогонь у житловому будинку: постраждалих немає (ВІДЕО)

Дзвінок у службу порятунку надійшов 29 листопада о 16:15, повідомлялося, що в Ізюмському районі, в селі П'ятигорське виникла пожежа в житловому будинку.

На виклик до села П'ятигорське, на вулицю Вишнева, 7 було відправлено три пожежно-рятувальні відділення ГУ ДСНС України в Харківській області. До них приєдналася добровільна пожежна команда села Андріївка Харківської області.

На місці події було встановлено, що горить одноповерхова споруда баракового типу, з розташованими в ряд 8 квартирами. Займання сталося в одній із занедбаних квартир. На момент приїзду рятувальників вогонь уже дістався покрівлі будівлі та її дерев'яних перекриттів. Загальна площа займання становила 400 кв. метрів.

Пожежники розпочали гасіння вогню. Локалізували вогонь о 18.10, але до опівночі тривала ліквідація вогнищ горіння та розбирання зруйнованих конструкцій будинку.

Завдяки спільним та скоординованим зусиллям пожежників, житлові квартири залишилися цілими.

На місці події потерпілих не виявлено.

Наразі відповідними органами встановлюється причина виникнення пожежі.