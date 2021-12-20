Пожежа в житловому будинку в Дніпрі. Постраждали двоє людей

12:25 27 березень Київ, Україна

Сьогодні вночі сталася пожежа в одному з житлових будинків в Дніпрі. За інформацією, що надійшла від пресслужби ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області, під час пожежі постраждали мешканці триповерхового будинку, що горів.

"27-го березня о 01:11 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Свєтлова Шевченківського району міста Дніпро. По прибуттю рятувальників на місце події встановлено, що пожежа виникла всередині спальної кімнати на третьому поверсі триповерхового житлового будинку. Вогонь миттєво охопив приміщення будинку. З вікна третього поверху спостерігалося відкрите горіння і була загроза розповсюдження вогню на дах будинку", - йдеться в повідомленні.

В результаті пожежі постраждала жінка 1965 року. Її доставили в лікарню з попереднім діагнозом - 80% термічних опіків тіла. Стан жінки важкий.

Також постраждав 21-річний хлопець, його теж госпіталізували з попереднім діагнозом - 10% термічних опіків тіла (стан середньої тяжкості).

Вогонь знищив речі мешканців, меблі, пошкодив внутрішнє облицювання стін та дах будівлі. Загальна площа пожежі склала 40 кв. м.

Пожежу локалізовано о 1:43 і ліквідовано о 1:50. З вогнем боролися 16 рятувальників, було залучено три одиниці спецтехніки.

Напередодні ми писали про пожежу в Харкові, де у вогні загинула дитина. Займання почалося в квартирі на другому поверсі. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло хлопчика.

А в Одесі під час гасіння пожежі помер рятувальник. У ліквідації пожежі в приватному будинку брали участь 24 рятувальники. Командиру відділення різко стало погано і він звернувся до медиків. Лікарі не змогли допомогти людині.