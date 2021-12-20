Пожежа в житловому будинку в Дніпрі. Постраждали двоє людей

Сьогодні вночі сталася пожежа в одному з житлових будинків в Дніпрі. За інформацією, що надійшла від пресслужби ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області, під час пожежі постраждали мешканці триповерхового будинку, що горів.
В результаті пожежі постраждала жінка 1965 року. Її доставили в лікарню з попереднім діагнозом - 80% термічних опіків тіла. Стан жінки важкий.
Також постраждав 21-річний хлопець, його теж госпіталізували з попереднім діагнозом - 10% термічних опіків тіла (стан середньої тяжкості).
Вогонь знищив речі мешканців, меблі, пошкодив внутрішнє облицювання стін та дах будівлі. Загальна площа пожежі склала 40 кв. м.
Пожежу локалізовано о 1:43 і ліквідовано о 1:50. З вогнем боролися 16 рятувальників, було залучено три одиниці спецтехніки.
Напередодні ми писали про пожежу в Харкові, де у вогні загинула дитина. Займання почалося в квартирі на другому поверсі. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло хлопчика.
А в Одесі під час гасіння пожежі помер рятувальник. У ліквідації пожежі в приватному будинку брали участь 24 рятувальники. Командиру відділення різко стало погано і він звернувся до медиків. Лікарі не змогли допомогти людині.
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