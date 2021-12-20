Пожежа в столичній хрущовці: евакуйовані 10 осіб

09:33 08 квітень Київ, Україна

В ніч з 7 на 8 квітня в пожежну службу Дарницького району столиці надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на верхньому поверсі 5-поверхового житлового будинку.



Про це повідомляє пресцентр ДСНС.



Відзначається, що пожежники негайно приступили до гасіння пожежі та евакуації людей. На безпечну відстань були виведені 10 осіб.



"О 2:22 пожежу було локалізовано на площі 45 кв.м, а о 2:28 - ліквідовано. Жертв в результаті пожежі немає. Причину виникнення пожежі буде встановлювати слідство", - додали в ДСНС.