Пожежа в багатоповерхівці Запоріжжя

10:41 16 жовтень Київ, Україна

У Запоріжжі в ніч на 16 жовтня сталася велика пожежа в багатоповерховому житловому будинку в Хортицькому районі по вулиці Героїв 93-ої бригади. Про це повідомляє ДСНС Запорізької області.



Вогонь спалахнув на сьомому поверсі будинку. Рятувальники вивели з будівлі 18 осіб і почали гасити вогнище пожежі в одній з квартир.



В результаті вогонь знищив значну частину трикімнатної квартири, три балкони сусідніх квартир, а також частково пошкодив ще три балкони. Пожежники не допустили поширення вогню на всю площу сусідніх квартир.



З вогнем боролися 35 осіб і дев'ять одиниць техніки. Повністю ліквідувати займання вдалося через дві години. Загальна площа пожежі склала 60 квадратних метрів.



Причини пожежі встановлюються.