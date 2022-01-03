Пожежа в Луцьку: вижила тільки дитина

07:49 22 квітень Київ, Україна

З чотирьох людей, що знаходилися в будинку в момент загоряння, співробітникам ДСНС врятувати вдалося тільки дитину. Трагедія трапилася в Луцьку, по вулиці Шевченка.

Про це повідомила ДСНС ввечері в середу, 21 квітня.



Так, о 19:19 була отримана інформація про спалах в одноповерховому житловому будинку на вулиці Шевченка. Рятувальники локалізували пожежу через 20 хвилин, а о 20:10 - ліквідували на площі 25 кв.м.



До гасіння залучалися 14 осіб і три одиниці техніки ДСНС.



У свою чергу місцеве видання Волинські новини уточнює, що пожежники врятували дитину, яку винесли із задимленого будинку. Їм вдалося провести успішні реанімаційні дії.