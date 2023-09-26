Пожежа у відпочинковому комплексі на Івано-Франківщині: евакуйовано понад сотню дітей

13:23 26 вересня Київ, Україна

Учора ввечері в відпочинковому комплексі села Красноїлля, розташованого в Білоберезській ТГ Верховинського району Івано-Франківської області, сталася пожежа. Вогонь розгорівся у дерев'яній будівлі та охопив площу близько 750 квадратних метрів.



За інформацією ДСНС в Івано-Франківській області, до прибуття пожежників другий та мансардний поверхи будівлі вже були охоплені полум'ям.



Пожежа була успішно ліквідована, і тішить, що постраждалих немає. У момент інциденту у відпочинковому комплексі проживали 148 дітей з вихователями та 20 осіб обслуговуючого персоналу. Усі діти із супроводом перебралися до іншого санаторію, де їм надається необхідна підтримка з боку психологів та ювенальних поліціянтів.



За даними Укрінформ, ймовірною причиною займання санаторію є коротке замикання в електромережі. КДВА (Комітет державного водного агентства) вже організував поїздку дітей додому.