Пожежа в Києві: згорів дах в новобудові

23:54 21 липень Київ, Україна

Полум'я охопило дах новобудови, розташованої по вулиці Стеценка у Києві. Виклик надійшов на черговий пульт пізно ввечері. Житловий комплекс був не зданий в експлуатацію і не заселений.



Площа пожежі склала 200 метрів. Згідно з повідомленням, дах будівлі була повністю охоплена полум'ям, при цьому з неї злітали фрагменти обшивки.

До місця пожежі терміново прибули розрахунки рятувальників, повідомили в ГСЧС Києва.

«Складність гасіння пожежі полягала в тому, що для безперервної подачі води, рятувальникам доводилося прокладати магістральну лінію довжиною приблизно 700-800 метрів, а також виробляти підвезення води», - сказано в повідомленні обласного управління ГСЧС.

При цьому ситуацію полегшувало те обставина, що будинок ще не був зданий в експлуатацію, тому в ньому не було мешканців.

На місці гасіння пожежі працювали 32 рятувальники та 6 одиниць рятувальної техніки, чергували поліцейські і медики.

О 23:05 пожежу вдалося локалізувати, а о 23:21 - ліквідувати.

«Інформації про постраждалих немає. Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронці », - відзначають в ГСЧС.