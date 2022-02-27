Пожежа у сховищі з нафтопродуктами у Київській області: оперативна інформація

09:47 27 лютий Київ, Україна

Надійшла оперативна інформація щодо пожежі у сховищі нафтопродуктів, розташованої в Київській області.

27 лютого приблизно о першій ночі поблизу села Крячки Фастівського району внаслідок обстрілу виникло загоряння сховища з нафтопродуктами на базі «КЛО». Нині горіння відбувається у межах обвалення, поширення пожежі немає. Загрози для людей немає. Підрозділи ДСНС приведені в готовність і за першої нагоди будуть введені на гасіння після закінчення обстрілів. Крім того, створено резерв Кіровоградської та Черкаської області до 200 осіб та 50 одиниць техніки ДСНС.

Інформація про жертв та постраждалих уточнюється.