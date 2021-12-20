Пожежа на Хмельниччині 17 листопада знищила 80 кв. метрів житлового приміщення: загинули двоє чоловіків (ВІДЕО)

В одному з приватних будинків Кам'янець-Подільського району сталася пожежа. Вогонь повністю знищив житлове приміщення. На місці нещасного випадку було виявлено тіла двох чоловіків.

На Хмельниччині від пожежі у житловому будинку постраждали двоє людей, про це повідомляє пресцентр ГУ ДСНС України.

Вночі о 02:23 надійшов виклик у службову частину ДСНС у Хмельницькій області. Повідомлялося, що горить приватна садиба в селі Кисилівка Кам'янець-Подільського району.

На місце займання було відправлено вогнеборців чергової пожежно-рятувальної частини з надзвичайних ситуацій, до них приєдналася місцева пожежна команда села Гуменець.

Весь будинок площею 80 кв. метрів був охоплений вогнем. Рятувальники локалізували пожежу о 02:52 та повністю ліквідували о 02:56.

Під час ліквідації пожежі пожежники виявили тіла двох чоловіків 1960 та 1988 років народження.

За попереднім висновком вогонь міг виникнути через необережність під час куріння.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян з проханням потурбуватися про свою безпеку та дотримуватись простих правил пожежної безпеки у побуті.