Пожежа в харківській багатоповерхівці: загинув чоловік

12:59 09 лютого Київ, Україна

Під час пожежі в харківській 14-поверхівці загинув 37-річний чоловік, ще 13 осіб були врятовані пожежниками і 22 евакуйовані.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Повідомлення про пожежу на проспекті Гагаріна, 165 надійшло в службу порятунку о 4:41 у вівторок, 9 лютого.

На момент прибуття пожежників горіла квартира на 11-му поверсі на площі близько 100 кв.м.

Через сильне задимлення верхніх поверхів рятувальникам довелося виводити на свіже повітря 22 людини.

О 7:03 пожежа була локалізована і о 8:58 остаточно ліквідована. Під час гасіння пожежі в квартирі пожежниками було виявлено тіло чоловіка 1984 р.н.

Зараз правоохоронці і рятувальники з'ясовують причину загоряння.