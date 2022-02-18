Пожежа в Харкові: горів двоповерховий житловий будинок, загинули дві людини

07:27 25 вересень Київ, Україна

Як повідомляє сайт Харкова 057.ua з посиланням на прессекретаря ГУ ДСНС у Харківській області Ігоря Лупандіна, за попередньою версією, пожежа почалася у квартирі на другому поверсі.



«Попередньо загинула жінка, орієнтовно в віці 30 років. Вона самостійно змогла вийти з квартири - її тіло знайшли на сходах другого поверху. Одяг на тілі жінки згорів», - зазначив Лупандін.



Мешканці будинку в основному вийшли з приміщення самостійно, побачивши пожежу. Більшість з них на момент початку пожежі були на роботі, відзначили в ДСНС Харківської області.



За даними місцевого видання Стіна, другим загиблим під час пожежі виявився чоловік 60 років. Пожежники знайшли його, коли розбирали завали у квартирі на другому поверсі будинку.







