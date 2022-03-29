Пожежа в приватному будинку на Черкащині: загинули 3 людини

11:20 04 листопада Київ, Україна

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що в результаті пожежі, що сталася в селі В'язівок Черкаської області, загинули двоє літніх людей і дитина 4-х років.

"4 листопада о 8:45 у оперативно-координаційний центр управління з села В'язівок надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Незалежності. На місце події прибули рятувальники Городищенської пожежно-рятувальної частини. При проведенні розвідки пожежники виявили в будинку тіла 3 загиблих. Попередньо серед них двоє літніх людей і дитина 2016 року народження", - повідомили рятувальники.

Зараз на місці події працюють городищенські рятувальники, місцева пожежна команда з села В'язівок і мобільно-оперативна група управління.



Повідомляється, що о 09:30 пожежу локалізовано.