Пожежа в COVID-лікарні Індії: загинули щонайменше 18 осіб

12:21 01 травень Київ, Україна

Ще одна біда обрушилася на індійський багатостраждальний народ. За повідомленням видання Hindustan Тimes, в місті Бхаруч в індійському штаті Гуджарат сталася пожежа в COVID-лікарні. У пожежі загинули 18 пацієнтів з коронавірусом.

Відзначається, що загоряння почалося у відділенні інтенсивної терапії. За попередніми даними, причина в короткому замиканні. До цього моменту вогонь в лікарні вже загасили.

Пацієнтів постраждалої медустанови перевели в інші клініки. Причини події з'ясують фахівці.

Спочатку повідомлялося про 12 жертв, проте пізніше їхня кількість зросла до 18.

Нагадаємо, на початку квітня в індійському місті Нагпур також горіла лікарня для пацієнтів з коронавірусом, жертвами стали чотири пацієнти.

А в кінці березня горіла COVID-лікарня в індійському мегаполісі Мумбаї. Тоді загинули шестеро людей.