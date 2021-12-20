Пожежа знищила будинок в Дніпропетровській області
11:02 03 серпень Київ, Україна
У селищі Єлизаветівка, Дніпропетровської області, сталася масштабна пожежа в приватному будинку, вогонь знищив всі речі і дах будинку.
«2 серпня о 18:23 до Служби порятунку« 101 »надійшло повідомлення про те, що на вулиці Тополиної селища Елізоветівка Петриківського району, на території приватного домоволодіння горить одноповерховий житловий будинок», - повідомили в Службі
За викликом було направлено пожежно-рятувальна частина та відділення самостійної пожежної команди приватного акціонерного товариства.
«Після прибуття рятувальників на місце події встановлено, що вогонь охопив всю площу житлових приміщень будинку і перекинувся на дах. Вогнем знищено речі домашнього вжитку, меблі, техніка і дах будинку. Загальна площа пожежі склала 180 метрів. кв », - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в результаті пожежі постраждала громадянка 1996 року народження, яка була госпіталізована в Каменську міську лікарню № 8, з попереднім діагнозом - отруєння продуктами горіння.
Пожежу вдалося локалізувати лише о 19:05, а ліквідувати майже через 2 години - о 20:05.
«До гасіння пожежі було залучено 8 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління», - повідомили рятувальники.
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