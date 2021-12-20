Пожежа знищила будинок в Дніпропетровській області

11:02 03 серпень Київ, Україна

У селищі Єлизаветівка, Дніпропетровської області, сталася масштабна пожежа в приватному будинку, вогонь знищив всі речі і дах будинку.

«2 серпня о 18:23 до Служби порятунку« 101 »надійшло повідомлення про те, що на вулиці Тополиної селища Елізоветівка Петриківського району, на території приватного домоволодіння горить одноповерховий житловий будинок», - повідомили в Службі

За викликом було направлено пожежно-рятувальна частина та відділення самостійної пожежної команди приватного акціонерного товариства.

«Після прибуття рятувальників на місце події встановлено, що вогонь охопив всю площу житлових приміщень будинку і перекинувся на дах. Вогнем знищено речі домашнього вжитку, меблі, техніка і дах будинку. Загальна площа пожежі склала 180 метрів. кв », - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в результаті пожежі постраждала громадянка 1996 року народження, яка була госпіталізована в Каменську міську лікарню № 8, з попереднім діагнозом - отруєння продуктами горіння.

Пожежу вдалося локалізувати лише о 19:05, а ліквідувати майже через 2 години - о 20:05.