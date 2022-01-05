Пожежа під Рівним: на місці будинку залишилося згарище і купа сміття, що обгоріло

14:43 05 січень Київ, Україна

Вранці 5 січня у селі Білівські Хутори Рівненської області сталася пожежа в одному із домоволодінь. На момент події в будинку перебували 4 чоловіків, один з яких, почувши запах диму, викликав рятувальників та «швидку».

Про це повідомляє речник головного управління ДСНС у Рівненській області Дмитро Мельник.

"О 04:30 у середу, 5 січня, рівненські рятувальники отримали повідомлення про пожежу. Коли рятувальники прибули, дерев'яний будинок був повністю охоплений вогнем. О 07:10 пожежу локалізували, о 09:45 повністю загасили. Авто «швидкої» не змогло пройти бездоріжжям, так що три кілометри від дороги медики змушені були йти пішки, а потім цю ж відстань нести постраждалих», - йдеться у повідомленні. Внаслідок пожежі загинув чоловік, ще один чоловік близько 60 років перебуває у лікарні в критичному стані, попередній діагноз: опіки приблизно 50% поверхні тіла І-ІІІ ступенів, коматозний стан, решта двоє не отримали серйозних травм. Будинок згорів ущент.

За словами Дмитра Мельника, попередня причина пожежі – порушення правил експлуатації пічного опалення.